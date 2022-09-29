Samsun haber: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda açık kimlik ve ikamet adresleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah 06.30 sıralarında İlkadım ilçesinde 3, Atakum ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ şüphelilerinin üzerlerinde ve ikametlerinden çıkan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN