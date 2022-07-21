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Samsun haber | Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun haber | Samsun'da 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun habere göre Samsun'da bir araçta arama yapan polis 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Samsun'da bir araçta arama yapan polis 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada değişik markalarda gümrük kaçağı 940 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili T.Y. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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