Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun haber: Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun haber: Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi

Samsun haberler... Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve deposuna operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada 16 bin 240 dal doldurulmuş makaron sigara ve 320 adet şeffaf naylon sigara poşeti ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title