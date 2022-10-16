Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun haber | Samsun'da 15 kilo kubar esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun haber | Samsun'da 15 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun haberi... Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları doğrultusunda Gülyazı Mahallesi'nde M.P.'ye (42) ait eve ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 15 kilogram kubar esrar maddesi ve saksıda dikili skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Jandarma Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title