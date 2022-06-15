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Samsun Gıda Borsası'nda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun Gıda Borsası'nda yangın

Samsun Gıda Borsası'nda bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı.

Samsun Gıda Borsası'nda bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Borsası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borsa sitesinde bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çıkan toptancının bitiminde bulunan başka bir toptancının önündeki malzemeler ise yangında zarar görmemesi için panik içinde güvenli bir alana taşındı.

Yangın söndürme çalışması devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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