Samsun Emniyet Müdürlüğü 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında eğitim semineri düzenledi

Samsun Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" çerçevesinde eğitim semineri düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" ile motosiklet kazalarını azaltmak, trafikte diğer taşıtlar gibi motosikletlerin de yol hakkının olduğu bilincini kazandırmak, yaşanan motosiklet kazalarında yaralanan veya hayatını kaybeden kişilerin kendilerinin de yakını olabileceği farkındalığını oluşturmak amacıyla, "Güvenli Sürüş Teknikleri" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Motokurye, esnaf ve AVM'lerdeki işletmeler aracılığıyla 40 bin adet "Aynaya Bakın, Motosikletlileri Fark Edin, Saygı Gösterin" sloganıyla bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.

Aynı zamanda emniyet personelince yapılan denetim ve uygulamalarda araç ve motosiklet sürücülerine 800 adet buff hediye edildi. 3 ay süren "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" ile doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin vatandaşa ulaşıldı. - SAMSUN