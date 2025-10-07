Samsun'daki Trafik Kazalarında Eylül Ayında 3 Kayıp, 762 Yaralı

Samsun'da eylül ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 169 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 762 kişi yaralandı. 2025 yılının 10 aylık döneminde ise 34 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, eylül ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında eylül ayında 508'i ölümlü-yaralanmalı ve 585'i maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 93 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi olay yerinde can verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 76 trafik kazasında 1 kişi öldü, 73 kişi yaralandı. 10 aylık dönemde polis bölgesinde 27 kişi, jandarma bölgesinde 7 kişi hayatını kaybetti.

2025 yılı Ağustos ayında Türkiye genelinde ise 67 bin 167 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 377 kişi hayatını kaybetti. - SAMSUN