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Samsun'daki silahla yaralama olayına 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Samsun'daki silahla yaralama olayına 1 tutuklama

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayla ilgili gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayla ilgili gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan C.Ö. bacağından vurularak, H.C.A. ve U.Ö. ise silah kabzası ile kafalarına vurulmak suretiyle yaralanıp hastanelik oldular. Şahısların 500 lira da paralarının gasp edildiği iddia edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırı ve gasp olayına karıştıkları iddia edilen Z.Ç., B.Ç. ve D.K. kaçtı. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri D.K.'yi olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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