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Samsun'daki Şantiyede Yangın: 4 İşçi Hastanelik Oldu

Samsun'daki Şantiyede Yangın: 4 İşçi Hastanelik Oldu
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir inşaat şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangında, yangını söndürmeye çalışan 4 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bir inşaatın şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangını söndürmek isteyen 4 işçi, dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı inşaatındaki şantiyede meydana geldi. Şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede elektrikli sobadan yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler söndürmek için müdahale etti. Yangını söndürmek isteyen işçilerden Cengiz C., Ahmet O., Murat T. ve Ömer K. dumandan etkilenerek hastanelik oldu. 4 işçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma yangınla ilgili incelemede bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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