Samsun'daki Heyelan Faciasında Gözaltı Sayısı İkiye Ç çıktı

Samsun'daki heyelan faciasında gözaltı sayısı 2'ye çıktı

SAMSUN - Samsun'da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciasında gözaltı sayısı 2'ye çıktı.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlk olarak akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde ise akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 2 oldu.

Soruşturma devam ediyor.