Samsun'da Zorla Çiçek Satan İki Kişi Tutuklandı
Samsun'da zorla gül satmaya çalışan iki kişi, çiçek almak istemeyen bir şahsın aracına zarar verip polise mukavemette bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklandı.
Samsun'da zorla gül satmak isteyen 2 kişi çiçek almak istemeyen şahsın aracına zarar verip görevli polise de mukavemette bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Fuar alanı içerisindeki Balonya Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, zorla çiçek satmaya çalıştıkları şahsın çiçek almak istememesi üzerine çıkan tartışmada aracın camına taş atarak zarar verdikleri iddia edilen 2 kişi, olay yerine gelen polislere de mukavemette bulundu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. (22) ve A.P. (24), işlemlerinin ardından Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri Samsun Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN