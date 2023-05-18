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Samsun'da zorla alıkoyma iddiasına 3 tutuklama

Samsun'da zorla alıkoyma iddiasına 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da 2 ayrı kişiyi farklı günde zorla alıkoydukları iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 ayrı kişiyi farklı günde zorla alıkoydukları iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ihbar üzerine Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri giren ekipler kaçırılıp zorla alıkonulduktan sonra darp edildiği iddia edilen 18 yaşındaki İ.D.'yi kurtardı. Olayla ilgili E.A.(28), M.D.(22) ve İ.D. (23) gözaltına alındı. 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Polisin yaptığı araştırma sonucu 3 kişinin 2 gün önce de bir kişiyi silah zoruyla alıkoyduklarını tespit etti. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.D., E.A. ve M.D. bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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