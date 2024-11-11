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Samsun'da Ziynet Eşyası Hırsızlarına Tutuklama

Samsun'da Ziynet Eşyası Hırsızlarına Tutuklama
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Samsun'da girdikleri evden 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi, mahkemece tutuklandı. Hırsızlar, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da girdikleri evden 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki bir eve kapıyı aparatla açıp giren hırsızların 700 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan takip ve çalışma sonucu İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda Buse Y. (26) ve Pelin A. (36) adlı kadınlar ile Savaş Ö. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Polis, çalınan ve 150 bin lira değerinde olan 2 altın bileziği yapılan aramalarda ele geçirirken, hırsızların çaldıkları ziynet eşyaların bir kısmını ise Amasya'da kuyumcuya sattıkları tespit edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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