Samsun'da Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Polis Meslek Okulu yanındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Bilkay idaresindeki 55 ADZ 491 plakalı otomobil, yola giriş yapmak isteyen Turgut Kaya yönetimindeki 34 VMT 55 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra savrularak karşı yönden gelen Seda Bahadır Ketenci'nin idaresindeki 34 KTH 560 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen 55 ADZ 491 plakalı otomobilde bulunan sürücü Emre Bilkay ile yanında bulunan Levent Apaydın ve Sevgi Apaydın ağır yaralanırken, cip sürücüsü Seda Bahadır Ketenci ise hafif şekilde yaralandı. Kazada otomobil ise parçalanarak hurdaya döndü. Ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, cip sürücüsü ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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