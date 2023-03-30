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Samsun'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun- Ankara yolu Hacıllı mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, kar ve buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü, tır ve otomobiller kazaya karıştı. Feci kazada yolcu otobüsü çarpıştığı araçla yağmur suyu kanalına düştü. İki otomobil de tırların dorselerinin altına girdi. 11 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

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