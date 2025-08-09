Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3 aracın karışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Selyeri mevkisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithat Ünyeli idaresindeki 55 ACH 95 plakalı Toyota, İbrahim Önal yönetimindeki 55 ARR 269 plakalı ve Hüseyin Aydın'ın kullandığı 34 NB 7689 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Hüseyin Aydın ve İbrahim Önal ile Yağmur Aydın, Çınar Aydın, Cihangir Aydın ve Cemil Yazgan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

