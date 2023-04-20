Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara Karayolu 67. kilometresi Toptepe Doruk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Acay yönetimindeki 06 ACY 732 plakalı otomobil, Yılmaz Arslan idaresindeki 35 KG 0732 hafif ticari araç, Enis Aydoğan yönetimindeki 34 LJ 6104 otomobil ve İhsan Dilbilmez idaresindeki 38 ADA 942 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüsü Enis Aydoğan ile Burak Dibilmez, Bergüzar Dilbilmez ve Şevval Aydoğan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN