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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisi karşısı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AKT 732, 05 AAR 033 ve 34 AZN 368 plakalı 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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