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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Kazada araç sürücüleri hastaneye gitmek istemedi.

Samsun'da 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Çelik idaresindeki 08 AAS 067 plakalı otomobil Mehmet US yönetimindeki Fiat marka 34 GCB 547 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada Teyfik Karakoç idaresindeki idaresindeki 61 LE 071 plakalı otomobil de 08 AAS 067 plakalı otomobile yandan çarptı. Zincirleme kazada araç sürücüleri Ufuk Çelik ve Teyfik Karakoç hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan sürücüler hastaneye gitmek istemedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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