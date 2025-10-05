Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün karışığı 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerindeki eski Makro AVM karşısındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tanju Kaya idaresindeki 55 EF 013 plakalı meyve yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Kara yönetimindeki 505 C 0982 plakalı midibüse arkadan çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle savrularak yine kırmızı ışıkta bekleyen Enes Yıldırım'ın kullandığı 55 ANR 20 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü Kaya yaralanırken, kamyonetteki meyveler etrafa saçıldı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tanju Kaya'nın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN