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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'da yoldan çıkan aracın çam ağacına çarpmasından sonra yola konulan dal, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da yoldan çıkan aracın çam ağacına çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası yola konulan ağaç dalı, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Övelek idaresindeki 55 AFH 241 plakalı otomobil, tırın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki cam ağacına çarpıp karşı şeride geçti. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hasan Övelek yaralandı. Övelek, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın hemen ardından polis ekipleri olay yerine gelip önlem alana kadar vatandaşlar kaza yapan araca başka bir araç çarpmasın diye yola çam dalı koydu. Çam dalını son anda fark eden bir sürücü fren yapıp durunca arkadan gelen 5 otomobil de birbirlerine çarparak kaza yaptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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