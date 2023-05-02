Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki viyadük girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Beşli idaresindeki 34 EHH 428 plakalı otomobil, Kemal Can Yıldız yönetimindeki 55 AJP 325 plakalı hafif ticari araç, Cengiz Top'un kullandığı 55 SY 664 plakalı kamyonet ve Sezgin Elibol idaresindeki 34 DC 8652 plakalı cip çarpıştı. Zincirleme kazada araç sürücüsü Sezgin Top yaralandı. Yaralı sürücüsü ambulansla Hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.