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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da tanker ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da tanker ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin A. idaresindeki 55 K 2020 akaryakıt tankeri Recep A. yönetimindeki 55 AGB 676 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobile de Harun Y.'nin kullandığı 34 BBL 034 otomobile vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil demir korkuluklara çarparak refüje çıktı. Kazada yaralanan Fatma Z.Ö. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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