- Samsun'da yürekleri ağza getiren kazada kamerada

SAMSUN - Samsun'da otomobilin tırın önünde dönerek refüje çıktığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AY 205 plakalı otomobil sürücüsü yolun sağ şeridinde seyir halindeyken şerit değiştirmek istedi. Şerit değiştirdiği sırada sol şeritteki 19 AED 591 plakalı tırı fark etmeyen sürücü ölümden döndü. Tır ile çarpışan otomobil yolda bir tur döndükten sonra refüje çarparak durabildi. O anlar bir araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yürekleri ağza getiren kaza maddi hasarla atlatıldı.