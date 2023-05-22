Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Samsun'da yürekleri ağza getiren kazada kamerada

3. Sayfa Haberleri

- Samsun'da yürekleri ağza getiren kazada kamerada Samsun'da otomobilin tırın önünde dönerek refüje çıktığı kaza kameralara yansıdı.

- Samsun'da yürekleri ağza getiren kazada kamerada

SAMSUN - Samsun'da otomobilin tırın önünde dönerek refüje çıktığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AY 205 plakalı otomobil sürücüsü yolun sağ şeridinde seyir halindeyken şerit değiştirmek istedi. Şerit değiştirdiği sırada sol şeritteki 19 AED 591 plakalı tırı fark etmeyen sürücü ölümden döndü. Tır ile çarpışan otomobil yolda bir tur döndükten sonra refüje çarparak durabildi. O anlar bir araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yürekleri ağza getiren kaza maddi hasarla atlatıldı.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title