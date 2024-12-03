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Samsun'da Yunus Polislerinden Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'da Yunus Polislerinden Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Samsun'da motosikletli Yunus polisleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, fişekler, sentetik ecza hapları ve bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Yunus polisleri tarafından bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 187 adet sentetik ecza hap ve 2 adet bıçak ele geçirdi. Araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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