Samsun'da Yunus Polisleri Ayağı Kırılan Çocuğu Ziyaret Etti

Samsun'da Yunus polisleri amatör spor kulübünde idman yaparken ayağı kırılan 12 yaşındaki Barat'ı evinde ziyaret ettiler.

Samsun'da Yasemin Keşli, Samsun Emniyet Müdürlüğüne mail yoluyla başvurarak 12 yaşındaki oğlu Berat Keşki'nin Çatalarmutspor Kulübünde idman sırasında ayağı kırıldığını, Yunus polislerini çok sevdiğini belirtti. Yunus timleri ayağı alçıda olan Berat Keşli'ye evinde geçmiş ziyaretinde bulundu. Polisler, Berat ve 9 yaşındaki kardeşi Çınar'a çeşitli hediye takdim ettiler. - SAMSUN