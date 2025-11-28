Samsun'da Yumruklu Kavga, Polis Hızla Müdahale Etti
Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekipleri hızlı müdahale ile tarafları ayırarak olayın büyümesini önledi. Kavga nedeniyle yaralanan olmadı.
Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Durumu fark eden polis ekipleri hızlıca olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Şahıslar, olay yerinden uzaklaştırılırken kavga nedeniyle yaralanan olmadı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa