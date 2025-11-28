Samsun'da Yumruklu Kavga, Polis Hızla Müdahale Etti

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi arasında çıkan yumruklu kavga, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden son buldu.

Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Durumu fark eden polis ekipleri hızlıca olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Şahıslar, olay yerinden uzaklaştırılırken kavga nedeniyle yaralanan olmadı. - SAMSUN