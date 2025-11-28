Haberler

Samsun'da Yumruklu Kavga, Polis Hızla Müdahale Etti

Samsun'da Yumruklu Kavga, Polis Hızla Müdahale Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekipleri hızlı müdahale ile tarafları ayırarak olayın büyümesini önledi. Kavga nedeniyle yaralanan olmadı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi arasında çıkan yumruklu kavga, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden son buldu.

Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Durumu fark eden polis ekipleri hızlıca olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Şahıslar, olay yerinden uzaklaştırılırken kavga nedeniyle yaralanan olmadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.