Samsun'da yüksek gerilim hattı direğinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan işçilerden Cemil B.(39) elektrik akımına kapılarak yaralandı. Direkten indirilen Cemil B. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemil B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN