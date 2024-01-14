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Samsun'da yüksek gerilim hattı direğinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan bir işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İşçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da yüksek gerilim hattı direğinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan işçilerden Cemil B.(39) elektrik akımına kapılarak yaralandı. Direkten indirilen Cemil B. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemil B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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