Samsun'da Yolun Karşısına Geçmek İsterken Transit Aracın Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi transit aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken transit aracın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ayvacık ilçesi Sefalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman C. idaresindeki 55 AKS 504 plakalı transit araç, yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e (37) çarptı. Kazada Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN