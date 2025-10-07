Haberler

Samsun'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zekiye Ü., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fuar Caddesi Valilik arkasında meydana gelen kazada, Fuat A.'nın kullandığı 34 RY 3316 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmekte olan Zekiye Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih netleşti

Papa'nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye! Tarih netleşti
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.