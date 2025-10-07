Samsun'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fuar Caddesi Valilik arkasında meydana gelen kazada, Fuat A.'nın kullandığı 34 RY 3316 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmekte olan Zekiye Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - SAMSUN