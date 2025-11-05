Samsun'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da yolcu otobüsünün tuvaletinde narkotik köpeği "Şila" ile yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün uyuşturucu nakli amacıyla kullanıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda İlkadım ilçesinde Ş.Y. (43) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik dedektör köpeği 'Şila'nın otobüsün tuvalet kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İncelemelerde, otobüsün yolcu taşımadığı ve yalnızca uyuşturucu madde nakli amacıyla Samsun'a getirildiği belirlendi. Şüphelinin, dikkat çekmemek için şehirler arası yolcu otobüsünü özel olarak kullandığı tespit edildi. Ş.Y. gözaltına alınarak hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN