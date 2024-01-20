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Samsun'da Yolcu Otobüsünde 34 Bin 650 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yolcu otobüsündeki valizler içerisinde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu hap getirmek isteyen N.K., D.K. ve B.Ç.'yi otogarda yakaladı. Gözaltına alınan şahısların yolcu otobüsündeki valizlerinde yapılan aramalarda, 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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