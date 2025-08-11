Samsun'da Yolcu Otobüsünde 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Samsun'da Yolcu Otobüsünde 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Samsun'da yapılan bir denetimde bir yolcu otobüsünde 2 kilo 150 gram skunk ele geçirildi ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında otogarda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde bir yolcu otubüsünün bagajındaki karton koli içinde 2 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

