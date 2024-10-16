Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Yol Uygulamasında Ruhsatsız Silah ve Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da Yol Uygulamasında Ruhsatsız Silah ve Kokain Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun 19 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamalarında durdurdukları araçlarda ruhsatsız silah ve kokain buldu. Uygulamalar, ilçe genelinde güvenlik ve huzur ortamını sağlamak amacıyla devam edecek.

Samsun 19 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında ruhsatsız silah ve kokain ele geçirildi.

Samsun-Sinop karayolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan uygulamalar sırasında araçlar tek tek durduruldu ve incelendi. GBT kontrolün yanı sıra emniyet kemeri, alkol, aranan şahıslar üzerinde titizlikle duruldu. Dur ikazına uymayan ehliyetsiz sürücü B.Y. isimli şahsın aracında 1 buçuk gram kokain ele geçirildi. A.Ş. isimli şahsın aracında da bir adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait 15 adet mermi ele geçirildi.

Uygulamaların ise ilçe genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Suç

AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

"Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?"

 İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 16 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Esra Erol, Fatih Aydın bulundu mu? Fatih Aydın olayı nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Hasan Yalnızoğlu öldü mü, neden öldü? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı nedir? Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Ekim Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! 16 Ekim Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Rojin Kabaiş cinayetinde detaylar! Rojin öldürüldü mü? Milli maç hangi kanalda? Türkiye- Galler maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izleme linki var mı? İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.