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Samsun'da Yoğun Kar Yağışında Öğrencilere Polis Desteği

Samsun'da Yoğun Kar Yağışında Öğrencilere Polis Desteği
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Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin sınav yerlerine güvenle ulaşmasını sağladı.

Samsun'da yoğun kar yağışı dolayısıyla sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar yağışının etkisi altında kalan şehirde, Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılacak öğrencilere önemli bir ulaşım desteği sağladı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın talimatıyla ekipler harekete geçti. Bu talimatla İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 45 öğrenci ve ailelerini sınav yerlerine ulaştırdı.

Sabahın erken saatlerinde başlatılan bu destek harekatında, polis ekipleri karın yoğun olduğu yolları dikkatle aşarak öğrenci ve ailelerini güvenle sınav merkezlerine ulaştırdı. Bu dikkatli ve özenli organizasyon, sınav öncesi öğrencilere rahat bir nefes aldırdı ve ailelere çocuklarının yanında olmanın huzurunu yaşattı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu özverili çabası, öğrencilerin eğitim yolculuklarında destekleyici bir ortam sağlamanın yanı sıra, ailelerin de çocuklarıyla birlikte güvende hissetmelerine imkan tanıyarak, toplumsal dayanışmanın ve empatinin güzel bir örneğini sergiledi. Emniyet güçleri, zorlu kış şartlarında bile eğitime erişimin kesintisiz sürdürülmesi için öğrencilere gerekli her türlü desteği verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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