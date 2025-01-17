Samsun'da yine ters yön vakası

Ters yönden giden sürücü trafiği tehlikeye soktu

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde ters yönden gelen otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü. Muhtemel kazayı, ters yönde ilerleyen aracı fark eden diğer sürücülerin dikkati önledi.

Son dönemde Samsun'da ters yönden gelen sürücülerin sıklığı dikkat çekiyor. Son vaka ise bugün bir sürücünün otomobil kamerasına yansıdı. İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücü, ters yönden gelen ve Şehit Korhan Ekiz Bulvarı istikametine doğru ilerleyen sürücüyü son anda fark etti.

Ters yönden ilerleyerek trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsü, karşıdan normal seyrinde ilerleyen aracı görünce ters yönden dönüş yaptı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, Gebi Caddesi'nden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne doğru ilerleyerek uzaklaştı. Muhtemel bir kazayı ise diğer sürücülerin dikkati önledi.

Samsun'da bu ay içinde üçüncü kez ters yön vakası araç kameralarına yansıdı.