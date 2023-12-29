Samsun'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

Samsun'da polis ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı baskında çok sayıda etil alkol, kaçak içki, bandrol ve araç gereçler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan yılbaşı ile beraber artacağı öngörülen alkollü içki tüketimine yönelik piyasada oluşacak olan talebi fırsata çevirmek ve halk sağlığını hiçe sayarak haksız kazanç sağlamak amacıyla merdiven altı ortamlarda kurulan yasa dışı imalathanelerde kaçak olarak üretilen içkileri piyasaya sürecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik süren çalışmalar kapsamında bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında 570 litre etil alkol, 171 şişe kaçak viski, bin 905 adet boş alkol şişesi, 8 bin 960 adet sahte bandrol ve etiket, 5 adet alkol yapımında kullanılan süzgeç, 670 adet kapak etiketi ve 17 adet boş alkol kutusu elde edildi.

Yapılan operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN