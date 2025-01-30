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Samsun'da Yetkisiz Çakar Lamba Kullanan Sürücü ve Ruhsat Sahibine Cezalar Kesildi

Samsun'da Yetkisiz Çakar Lamba Kullanan Sürücü ve Ruhsat Sahibine Cezalar Kesildi
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Samsun'da yetkisiz çakar lamba kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye ve ruhsat sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza uygulandı. Araç 30 gün trafikten men edildi ve sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle alındı.

Samsun'da aracında yetkisiz çakar lamba kullanan sürücü ve ruhsat sahibine toplam 276 bin 344 lira para cezası yazıldı. Araç 30 gün trafikten men edildi, sürücünün de ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da trafik güvenliğini tehlikeye atan yetkisiz çakar lamba kullanımına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından bugün saat 14.45'te İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir kavşakta gerçekleştirilen denetimler sırasında, 55 plakalı siyah renkli lüks otomobilin sürücüsü T.D.'nin usulsüz çakar lamba kullandığı tespit edildi. Denetim sırasında durdurulan otomobilde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince sürücüye 138 bin 172 TL, ruhsat sahibine de 138 bin 172 TL olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, araç sürücüsünün de 30 gün süreyle ehliyetine de el konuldu. Usulsüz çakar lamba da araç üzerinden söküldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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