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Samsun'da Yediemin Otoparkından Motosiklet Hırsızlığı

Samsun'da Yediemin Otoparkından Motosiklet Hırsızlığı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yediemin otoparkından 2 motosiklet çalan 18 yaşındaki M.O. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da yediemin otoparkından 2 adet motosiklet çalan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde otoparktan 2 adet motosiklet çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.O.'yu (18) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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