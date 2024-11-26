Samsun'da Yazlık Evden Hırsızlık Yapan Kişi Tutuklandı

Samsun'da girdiği yazlık evden hırsızlık yapan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan emekli polis V.A 'nın yazlık evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. (51),yazlık evin pencere korkuluk demirini kırıp içeri girerek mikrodalga fırın, set üstü ocak ve büyük tüpgaz gibi malzemeleri çaldı. Olay polis haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını S.Ü.'nün gerçekleştirdiğini tespit ederek şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ü., suçunu itiraf etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ü. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN