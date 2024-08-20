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Samsun'da Yaz Döneminde 19 Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

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Samsun'da serinlemek için deniz, göl ve barajlara giren birçok insan boğularak can verdi. 2024 Haziran ayı içerisinde 29 boğulma olayı meydana geldi. En çok boğulma vakası Temmuz ayında yaşandı. Ağustos ayında ise 32 boğulma olayı meydana geldi. Toplamda 106 boğulma olayında 87 vatandaş sağ olarak kurtarıldı, 19 vatandaş hayatını kaybetti.

Samsun'da bu yaz döneminde 19 kişi suda boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da serinlemek için deniz, göl ve barajlara giren birçok insan boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, 2024 Haziran ayı içerisinde 29 boğulma olayı meydana geldi. Bu olaylarda 28 vatandaş sağ kurtarıldı, 1 vatandaş ise hayatını kaybetti.

En çok boğulma vakası Temmuz ayı içerisinde meydana geldi. Temmuz ayında yaşanan 45 boğulma olayında 31 vatandaş sağ olarak kurtarıldı, 14 vatandaş hayatını kaybetti.

Ağustos ayı içerisinde 32 boğulma olayı meydana geldi. 20 Ağustos'a kadar 28 vatandaş sağ kurtarıldı, 4 vatandaş hayatını kaybetti.

Meydana gelen toplam 106 boğulma olayında 87 vatandaş sağ olarak kurtarıldı, 19 vatandaş ise hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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