Samsun'da Yayalara Çarpan Otomobil Kazasında İki Yaralı

Samsun'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı çift yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söner Çetin'in kullandığı 06 EKJ 47 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilaver Alçın (62) ve eşi Salibe Alçın'a (47) çarptı. Kazada yaralanan çift, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN