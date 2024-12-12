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Samsun'da Yaya Kazası: Çocuğunu Hastaneye Götüren Baba Yaralandı

Samsun'da Yaya Kazası: Çocuğunu Hastaneye Götüren Baba Yaralandı
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Bafra ilçesinde çocuğunu hastaneye götüren baba, kırmızı ışıkta duran araçların arasından geçerken otomobilin çarpması sonucu hastanelik oldu. Olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğunu hastaneye götürürken otomobilin çarptığı yaya hastanelik oldu.

Kaza, İshaklı Mahallesi İshaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu hastaneye götüren Volkan Günaydın kavşakta kırmızı ışıkta duran araçların arasından yaya olarak yolun karşısına geçerken sol şeritten gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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