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Samsun'da Yaya Geçidinde 3 Tekerlekli Bisikletli Kadına Araç Çarptı

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Bafra ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 64 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 tekerlekli bisikleti ile yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Faruk A. (30) idaresindeki 55 AEJ 102 otomobil, ilçe girişindeki düğün salonu önünde bulunan yaya geçidinden kullandığı 3 tekerlekli bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Ç.'ye (64) çarptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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