Samsun'da Yaya Geçidi Olmayan Yerde Kadına Otomobil Çarptı

Samsun'da yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidi olmayan ve akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ç. isimli kadına, A.B.(55) idaresindeki 34 F 7282 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN