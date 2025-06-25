Samsun'da Yaya Geçidi İhlalleri Güvenliği Tehdit Ediyor

Samsun'da Yaya Geçidi İhlalleri Güvenliği Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yayalar yaya geçitlerini kullanmayarak bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçiyor. Bu durum hem yaya hem de sürücü güvenliğini tehlikeye sokuyor. Bölge halkı, mevcut yaya geçitlerini uzak bulduğunu belirterek, yeni geçit talebinde bulunuyor.

Samsun'un ana arterlerinin birinde 90 ve 140 metre uzaklıktaki yaya geçitlerini kullanmak yerine bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçen bazı yayalar, hem canlarını hem de sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Bulvarı, Mecidiye Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanı ile Bulvar AVM arasındaki yoğun yaya trafiğine rağmen, birçok vatandaş tehlikeyi göze alarak doğrudan yol ortasındaki bariyerin üstünden geçmeyi tercih ediyor. Bölgedeki Mecidiye Alt Geçidi ile Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak yaya geçidine rağmen, özellikle yoğun saatlerde yüzlerce kişi, refüjdeki bariyerlerden atlayarak araç trafiğinin arasına dalıyor. Yayalar hem trafiği tehlikeye düşürüyor hem de kendi hayatlarını riske atıyor.

"Yiyeceğim bozulmasın diye kestirmeden geçtim"

Yayaların gerekçeleri ise dikkat çekici. Bazı vatandaşlar, "Acelem vardı, sıcakta elimdeki yiyecek bozulmasın diye kestirmeden geçtim" ya da, "Fark etmedim, benden önce geçen vardır diye geçtim" diyerek kendilerini savunuyor.

"Bir yıl önce çocuk aracın altında kaldı"

Bölgede uzun süredir esnaflık yapan Alper Erdal, yaşanan tehlikeye dikkat çekerek, "Bundan 1 yıl önce küçük bir çocuk karşıdan geçmek isterken araç çarptı. Bariyer sağlam bile olsa birkaç gün içinde yine kırılıyor. İnsanlar geçitleri uzak bulduğu için tehlikeyi tercih ediyor" dedi.

"Araç yoğunluğu var, karşıya geçmek zor"

Bazı vatandaşlar ise meydandaki kavşakta araç yoğunluğunun fazla olduğunu, bu nedenle güvenli bir şekilde karşıya geçmekte zorlandıklarını dile getirerek, tam bu noktaya yeni bir yaya geçidi yapılması çağrısında bulundu.

Yetkililerin yaya güvenliğini artıracak önlemler alması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli

Erdoğan'dan NATO zirvesinde tarihi çağrı: Tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

Erdoğan'dan F-35 çıkışı! Trump'ın niyetini açık açık söyledi
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu

Trump'ı görmezden geldiler! Liderler o maddeye bağlılığını yineledi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak

Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Lahey'de diplomasi trafiği! Erdoğan bir konunun özellikle altını çizdi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.