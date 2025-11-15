Samsun'da Yaşlı Kadın Bahçede Yaktığı Ateşe Düşerek Hayatını Kaybetti

Samsun'da bahçesinde ot temizliği yaparken yaktığı ateşin üzerine düşen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan Rukiye Karaduman (66) dengesini kaybederek ateşin üzerine düştü. Alevleri fark eden yakınları battaniyeyle müdahale ederek yangını söndürdü. Ağır yaralanan Karaduman, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rukiye Karaduman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN