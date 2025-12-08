Haberler

Samsun'da iki yaşlı adamın kavgasını araya girenler önledi


Samsun'un İlkadım ilçesinde iki yaşlı adam arasındaki tartışma, çevredekilerin zamanında müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Tartışma sırasında bir adamın eline taş, kemer ve çeşitli cisimler alması dikkat çekti.

Samsun'da iki yaşlı adam arasında başlayan tartışma, araya giren zabıta ve vatandaşlar sayesinde büyümeden sonlandı. Öfkeli yaşlılardan biri eline taş, kemer ve çeşitli cisimler alsa da çevredekilerin müdahalesi sayesinde tartışma kavgaya dönüşmeden önlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 13.40 sıralarında, durakta bekleyen yaşlı adam ile yanında ağızlıklı yasak ırk köpek (pitbull) gezdiren yaşlı adam arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma alevlenince, durakta bekleyen adam çöp kovasını yerinden çıkarıp atmak istedi ancak başaramadı. Ardından kemerini çıkarmaya yöneldi ve son olarak yerden aldığı taşla karşı tarafa doğru yürüdü. Vatandaşlar araya girerek tarafların birbirine zarar vermesini engelleyip adamı karşı yola geçirdiler. Sözlü atışma burada da sürdü, taraflar birbirine yumruk sallayacak şekilde hamle yaptı. Bu sırada tartışmanın etkisiyle yaşlılardan biri montunu çıkararak koşmaya başladı fakat zabıta ve çevredekiler, kafa kafaya gelen yaşlılara son anda müdahale ederek olayın kavgaya dönüşmesini önledi.

Bir süre daha birbirleriyle sözlü atışma yapan şahıslar daha sonra olay yerinden farklı yönlere doğru ayrıldı. - SAMSUN

