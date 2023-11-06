Samsun'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı adamın evinde ölü bulunması üzerine kızı fenalık geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olay yerine gelerek acı haberi alan kızı fenalık geçirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Sefa Sokak(70) üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan vatandaşlar, çatı katında ikamet eden Yusuf Cengiz isimli komşularından 3 gündür haber alamaması ve binaya kötü koku yayılması üzerine 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler lavaboda yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Cengiz'in cansız beden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN