Samsun'da yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesindeki Büyük Park'ta meydana gelen bıçaklı kavgada N.S. ağır yaralandı. İki şüpheli polise teslim oldu ve adliyeye sevk edildi. İ.U. tutuklanırken, O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta dün gece yaşanan bıçaklı kavgada N.S. (23) ağır yaralandı.
Olay yerinden kaçan İ.U. (17) ve O.Ç. (17) daha sonra polise giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.U. tutuklandı, O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.