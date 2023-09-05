Samsun'da yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesindeki Büyük Park'ta meydana gelen bıçaklı kavgada N.S. ağır yaralandı. İki şüpheli polise teslim oldu ve adliyeye sevk edildi. İ.U. tutuklanırken, O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.